Corriere della Sera (G. Piacentini) – Con Pellegrini ai box, sarà Mancini a indossare la fascia da capitano nelle prime uscite stagionali. Un ruolo che, per molti tifosi, è già suo da tempo. Leader in campo e nello spogliatoio, sarà il perno della difesa a tre. In attesa, in quel ruolo, di rinforzi. Tra i giocatori, piacciono Aguerd, Mavrapanos, Balerdi, Medina e Cresswell. Mancini sogna di rientrare nel giro della Nazionale e sa che tutto passerà dalle sue prestazioni in giallorosso.