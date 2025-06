Il Tempo (F. Biafora) – Gasperini si sta godendo qualche giorno di vacanza prima di cominciare la nuova avventura alla Roma. E la testa è già lì, tanto che nei primi colloqui ha già individuato, in attesa del ritiro, carenze e ruoli sui quali intervenire durante il mercato. Uno degli obiettivi è quello relativo ad un esterno offensivo-seconda punta.

L’altro reparto in cui si possono fare notevoli passi avanti è la difesa, dove si cerca un centrale di ruolo. Gasperini ha poi chiesto un esterno destro, dove rimane in piedi l’interesse per Saelemaekers. Ingarbugliata la situazione sulla sinistra, con Angelino che sembrava pronto a sbarcare in Arabia.