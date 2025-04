Tra i tanti nomi accostati alla panchina della Roma per la prossima stagione c’è anche quello di Francesco Farioli, giovane tecnico dell’Ajax che sta raccogliendo consensi in tutta Europa. Ma non tutti credono che il suo futuro possa essere in giallorosso. A smontare questa ipotesi è una voce molto vicina all’allenatore.

Come riportato dal quotidiano olandese De Volkskrant, Paolo Galardi, ex preparatore dei portieri e amico personale di Farioli, ha parlato apertamente del futuro del tecnico toscano: “Di sicuro non andrà alla Roma. In Italia è impensabile che un trentaseienne possa guidare la squadra più importante del Paese”. Un’opinione netta che sembra escludere il ritorno in Serie A, almeno nel breve periodo.

Galardi ha poi elogiato il lavoro di Farioli e del suo staff all’Ajax: “Stanno compiendo un miracolo, prendendo una squadra normale e facendola eccellere”. Nonostante l’amicizia con il ds romanista Florent Ghisolfi, che potrebbe averlo inserito nella rosa dei candidati da sottoporre alla proprietà, l’ipotesi Roma appare oggi poco concreta. Intanto, lo stesso Ghisolfi ha fatto sapere che serviranno ancora un paio di settimane per conoscere il nome del nuovo allenatore.