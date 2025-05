Francesco Farioli, accostato alla panchina della Roma come successore di Ranieri, dribbla le domande sul proprio futuro. In occasione della conferenza di presentazione che vedrà il suo Ajax opporsi al NEC Nijmegen, in una sfida decisiva per corsa al titolo e Champions, il tecnico ha mantenuto l’attenzione massima sugli impegni restanti per ciò che riguarda questa stagione: “I miei pensieri sono per il qui e ora. Ho i miei desideri e le mie volontà, e sono chiari. Il focus è completamente sulle partite della prossima settimana”.

Non si pensa quindi alla prossima stagione senza prima aver finito questa: “Al momento tutta l’attenzione è sulla conclusione di questa stagione. Ci siamo quasi, non abbiamo ancora confermato la nostra qualificazione per la fase principale della Champions League”. Farioli, quindi, non ha fretta di parlare del futuro, anche perché ha un contratto con il club di Amsterdam per altre due stagioni.