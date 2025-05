Delusione per l’Ajax di Francesco Farioli, che nonostante la vittoria contro il Twente all’ultima giornata, perde l’Eredivise, andata al PSV. Un finale amaro, in quanto nelle ultime giornate i Lancieri si sono visti recuperare 9 punti, arrivando dietro di appena un punto dalla vincitrice. Nel post-partita, il tecnico italiano, accostato alla Roma per la prossima stagione, ha rilasciato delle dichiarazioni senza, tuttavia, chiarire il suo futuro. Ecco le sue parole:

L’amore tra l’allenatore e questo ambiente c’è ancora?

“L’amore per questo club è qualcosa che mi rimarrà per sempre. La mia carriera da allenatore è iniziata da poco, ma ciò che mi ha dato questa squadra e come mi ha rappresentato è unico. Per me significa tutto”.

Quale può essere il prossimo step per l’Ajax?

“Amo voltare pagina e guardare al futuro, ma oggi permettetemi di concentrarmi su questo giorno davvero emozionante. Sto provando tante sensazioni. Il futuro? Ci penseremo da domani mattina”.

Non ha dubbi sul futuro dell’Ajax?

“Su quello dell’Ajax assolutamente no…”.

E sul tuo futuro?

“Il futuro dell’Ajax è più importante”.

Non risponderai a questa domanda…

“Ti ho già dato una risposta…”.