Farias frena, spunta Guedes

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Tiago Pinto sta lavorando tanto per dare a Mourinho una doppia chance per ogni ruolo. Sulla trequarti il vice Pellegrini potrebbe essere Farias, sebbene il suo agente abbia già confermato la preferenza: “Facundo vorrebbe giocare nel Porto – ha dichiarato a TSF –. È un club che può servire da trampolino di lancio per poi raggiungere le migliori squadre del mondo. Fino a venerdì aspettiamo una proposta del Porto tramite intermediari che ho inviato in Europa. Abbiamo anche un’offerta dalla Roma, ma onestamente preferiamo il Porto”.

Sulla sinistra invece il nome caldo resta quello di Gonçalo Guedes: ad avvalorare il pressing di Pinto sul Valencia è la stessa radio ufficiale del club spagnolo che ha confermato l’interessamento dei giallorossi e del Wolverhampton. Resta una operazione complicata per i costi (30 milioni) ma che potrebbe essere agevolata dall’inserimento di una contropartita tecnica, come uno tra Carles Perez, Diawara o Villar.