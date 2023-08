Pagine Romaniste – Ultimo test in Portogallo per la Roma. Dopo il pari con il Braga e la vittoria con l’Amadaora, stasera i giallorossi scenderanno in campo contro il Farense, club della massima serietà portoghese. Il match andrà in scena all’Estadio Sao Luis di Faro alle 20,45 italiane. Il prossimo avversario dei ragazzi di Mourinho sarà poi il Tolosa il 6 agosto. Il match si sblocca al 3’ con autogol di Jorge che anticipa in area El Shaarawy su cross di Belotti. Il gallo trova il gol al 33’ e dopo neanche 10 minuti ci pensa Pellegrini. Risultato fermo sullo 0-3 alla fine del primo tempo.

Tabellino

ROMA (3-5-2):Rui Patricio; Mancini(62’ N’Dicka), Llorente(62’ Karsdorp), Ibanez; Celik (46’ Kristensen), Bove(46’ Aouar), Cristante (62’ Pagano), Pellegrini, Spinazzola(62’ Zalewski); El Shaarawy (46’ Dybala), Belotti.

Allenatore: Mourinho.

FARENSE (4-4-2): Velho;, Pastor, Muscat, Silva, Talocha; Rafael Barbosa, Oliveira, Falcao, Matias; Ponde, Rui Costa.

Allenatore: Mota

Marcatori: 3’ Jorge (F), 33’ Belotti (R), 42’ Pellegrini (R), 67’ Kristensen (R)

