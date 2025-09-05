La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Con il Bologna si erano incrociati solo negli ultimi 15 minuti, a Pisa hanno condiviso il campo per tutta la ripresa, decisiva per la vittoria giallorossa. Ieri, invece, Paulo Dybala e Matías Soulé sono partiti insieme dal primo minuto nell’8-0 contro il Roma City, seppur in un test amichevole a Trigoria.

Una cosa è chiara se la Roma vuole alzare il livello di fantasia e qualità offensiva, deve affidarsi al talento dei suoi “fratelli argentini”. Gasperini li ha provati anche sulla stessa fascia, più per necessità che per scelta, viste le tante assenze tra nazionali e infortuni (Bailey si è fermato al primo allenamento). Portare Soulé più vicino alla porta significa due cose: più gol e più assist. In pratica, più pericolosità. Il progetto è schierarli insieme con continuità, anche perché il mercato non ha consegnato al tecnico il trequartista mancino che chiedeva.

Non è escluso, quindi, che già alla ripresa del campionato, il 14 settembre contro il Torino all’Olimpico (quasi sold out, fischio d’inizio alle 12.30), i due possano giocare ancora fianco a fianco.