La Gazzetta dello Sport (G.B. Olivero) – Mercato ambizioso e non è finito. Non ricordiamo un tridente offensivo composto da giocatori mancini, ma non è detto che giochino sempre Dybala, Soulé e Dovbyk. Le Fèe è la vera scommessa, ma a centrocampo servirebbe un mediano veloce nel recupero della palla e duro nell’interdizione. Per la Champions servirà una proposta di gioco più armonica e una maggiore solidità dietro.