Falso 9 o centravanti? Serve equilibrio contro il Feyenoord

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Riproporre un attacco con i falso nove o affidarsi al centravanti di ruolo? È questo il dubbio di José Mourinho, che parlerà oggi pomeriggio in conferenza stampa (ore 18.30) insieme a Edoardo Bove, alla vigilia dell’andata dei quarti di finale di Europa League (arbitra lo spagnolo Sanchez) in Olanda contro il Feyenoord.

La soluzione senza attaccanti di riferimento, con Dybala più avanzato tra i giocatori offensivi, ha già dato i suoi frutti in questa stagione, specie nei big match contro Inter, Juve e Real Sociedad, oltre che contro il Torino, e potrebbe essere una soluzione buona perché un centrocampo più coperto, con Matic, Cristante e con Pellegrini e Wijnaldum a supporto, garantisce equilibrio alla squadra in un match in cui la Roma dovrà fare di tutto per tenere aperta la qualificazione in vista del match di ritorno all’Olimpico.

Se questa fosse la scelta dello Special One, Belotti e Abraham partirebbero di nuovo dalla panchina, pronti a subentrare in caso di necessità. Se invece la scelta dovesse ricadere su uno dei due, a farne le spese sarebbe un centrocampista: scelta complicata perché Matic e Pellegrini sono rimasti fuori con il Torino, Wijnaldum cresce di condizione di partita in partita e Cristante è uno degli insostituibili del tecnico portoghese.