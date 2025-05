Roberto Alberto Faccini, ex giocatore di Roma, Palermo e Pisa, ha rilasciato un’intervista in esclusiva per Allroma.it. Queste le sue parole:

Roma-Fiorentina, ci siamo. Ranieri ha fatto intendere come probabilmente l’allenatore sia stato fatto, anche se l’annuncio ufficiale sarà dato dai Friedkin. Che idea si è fatto?

“La partita di domani sarà fondamentale per continuare il percorso Europa, la squadra è in salute, viene ad affrontare la partita con il massimo entusiasmo. La Fiorentina arriva invece dalla partita di Conference e la gara dell’Olimpico dà ancora speranza a questo obiettivo che fino a qualche partita fa era impensabile”.

Si parla di Fabregas e Pioli piuttosto che Allegri o Sarri, secondo lei cosa farà la Roma?

“Non voglio fare un nome, sono convinto che se Ranieri ha avuto questo incarico sicuramente ha consegnato una lista dando una scala di valori che saranno tutti all’altezza perchè come dice lui bisogna costruire un futuro, che non sarà vincere il prossimo anno. Sarà un nome che potrà nel giro di 2-3 anni potrà rendere competitiva la Roma facendola crescere ad un livello altissimo”.

In queste ultime ore ci sono state news su un possibile ritorno al Girona di Dovbyk. Pura utopia o c’è qualcosa di vero?

“E’ fantamercato, su Dovbyk bisogna crederci, puntarci, i gol li ha fatti, li farà anche se è logico che qualcosina deve fare per migliorare. Ma un suo ritorno in Spagna è pura fantasia”.

Lei che è anche procuratore..che consiglio si sente di dare a Ghisolfi per il prossimo mercato?

“Non è mia prassi consigliare i direttori sportivi, sicuramente Ghisolfi e Ranieri hanno individuato dei ruoli che sarà fondamentale migliorare per completare la rosa. Tre-quattro tasselli saranno riempiti dalle coordinate di Ranieri e dalla capacità di Ghisolfi”.