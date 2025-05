In una serata di bilanci e riflessioni, dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Inter che ha chiuso la stagione del Como, è stato inevitabile chiedere a Cesc Fabregas del suo futuro in panchina. Il tecnico spagnolo, protagonista della promozione in Serie A con il club lariano, ha scelto toni umili e determinati, parlando apertamente in conferenza stampa.

Fabregas ha dichiarato: “Non è importante se resto o meno. Il Como continuerà anche senza di me. Ciò che conta è il progetto, non la singola persona”. Un segnale di rispetto per il club e per la struttura che ha permesso l’incredibile cavalcata verso la massima serie.

Tuttavia, l’ex campione di Barcellona, Arsenal e Chelsea non ha nascosto la sua volontà di restare coinvolto: “Darò sempre il massimo qua per convincere tutti che sono la persona giusta per questo progetto”. Parole che lasciano la porta aperta a una conferma, ma che al tempo stesso evidenziano la sua visione di un Como solido, indipendente e proiettato al futuro, con o senza di lui.