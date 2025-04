Il futuro di Cesc Fabregas è uno dei temi più discussi in casa Como, soprattutto dopo la brillante stagione dell’ex campione spagnolo. Tra i tanti nomi accostati alla panchina della Roma per la prossima stagione, c’è anche quello del tecnico dei lariani. A fare chiarezza sul futuro dell’allenatore è stato il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, che ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 ha parlato della situazione.

“Il nome di Fabregas accostato alla Roma? Non posso commentare le scelte della Roma. Cesc è un uomo molto focalizzato sul progetto. Abbiamo firmato un contratto di quattro anni, ne mancano tre. Stiamo programmando il futuro, ma questo non esclude nulla e mi fa ben sperare”, ha dichiarato Ludi, lasciando aperta ogni possibilità per il futuro dell’allenatore.

Inoltre, il ds ha parlato anche della situazione di Nico Paz, legato al Como e al suo futuro in prestito dal Real Madrid, sottolineando che la sua permanenza dipenderà dalla recompra dei Blancos. La volontà del club è di trattenere il giovane talento, ma tutto dipenderà dalle decisioni di Madrid.