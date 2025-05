La Gazzetta dello Sport (G. Saetta) – Il Como continua a festeggiare una stagione da incorniciare, con il decimo posto in una Serie A che mancava da 22 anni. Cesc Fabregas, nonostante il forte pressing della Roma, sarà l’allenatore anche la prossima stagione. Il contratto che lega lo spagnolo ai lombardi scade nel 2028, ma ovviamente lo sguardo non può spingersi da qui a tre anni. Un paio di settimane fa, dopo l’incontro avvenuto in un hotel di Como tra lo spagnolo e il Bayer Leverkusen, la dirigenza tedesca si era vista rispedire indietro un’offerta, ritenendo Fabregas incedibile. Erano seguiti giorni più rassicuranti per i tifosi biancoblù, quando sembrava ormai certo il proseguimento dell’attuale guida tecnica. Addirittura, ci si aspettava un annuncio ufficiale dopo l’ultima partita della stagione. Invece sono arrivate nuove parole che, in una visione pessimistica, potrebbero suonare poco rassicuranti. “Questa sconfitta fa vedere che siamo molto lontani da ciò che il Como vuole essere in futuro”, ha detto Fabregas. Ma chi lo conosce sa che queste parole rispecchiano il suo modo di fare, senza mai accontentarsi. Insomma, uno sprone per il prossimo mercato del Como.