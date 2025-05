Corriere dello Sport (I. Zazzaroni) – Fabregas, attuale allenatore del Como, ha rilasciato un’intervista parlando del suo futuro come allenatore dei lagunari e di alcune situazioni riguardanti l’ambiente giallorosso. Difatti il tecnico oltre ad essere nella short list dei Friedkin come possibile prossimo allenatore è stato già accostato in passato all’ambiente capitolino. Ecco alcuni interventi dell’intervista:

Quando si conoscerà il futuro di Fabregas?

“Non lo so, niente è ancora deciso. Ho bisogno di una breve sosta a fine campionato, di un attimo di respiro prima di sedermi al tavolo con il Como… Mi ritengo molto fortunato perché qui la gestione del quotidiano è uguale tanto che si vinca quanto che si perda. Il confronto è costante. Pretendo molto, è vero, perché una cosa che Conte mi ha insegnato e ha ripetuto giorni fa è l’essenza del nostro lavoro. Il fondoschiena sempre a rischio è solo quello dell’allenatore, è una questione di aspettative interne e esterne”.

Como la priorità?

“Devo capire dove vogliamo andare. E in che modo. Sì, la priorità e il Como”.

E’ evidente che non hai preso impegni con altri. Del resto non me lo diresti.

“E’ normale che qualcuno si sia fatto vivo. Ci sono squadre che stanno cercando l’allenatore o il giocatore. Chiamano e ci sta. E’ così, non dobbiamo dire bugie alla gente. Capita ovunque. Pensi che Simeone in tutti questi anni non l’abbia chiamato nessuno? Eppure è ancora all’Atletico. Esiste un timing per tutte le cose”.

La Roma ha cercato tanto te quanto Emery.

“Emery è bravissimo, all’Aston Villa ha un progetto molto interessante”.

E poi al suo fianco c’è Monchi, che a Roma è stato. Potrei aggiungere purtroppo.

“Quando ero al Chelsea mi cercò per la Roma. Stavo attraversando un momento difficile. Conte, appena arrivato, impiegava Matic e Kantè in mezzo al campo nel 3-4-3. Sono situazioni che si verificano, ma non la stavo vivendo bene. Ho dovuto spingere tantissimo per farmi apprezzare da lui e trovare spazio. Bene, in quel periodo parlai con Monchi per la Roma e Gazidis per il Milan. Mi volevano entrambi”.