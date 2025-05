Il Corriere della Sera (G. Piacentini) – Fabregas ha dato segnali di apertura: l’idea di guidare un club come la Roma lo affascina. Il club lariano, però, lo considera il perno del rilancio tecnico. In particolare, il presidente Mirwan Suwarso non vuole rinunciarvi, forte dell’appoggio di una proprietà potente e ricca. I fratelli Hartono, imprenditori indonesiani tra i più ricchi del mondo, non sembrano intenzionati a cedere. Intanto, avrebbero pareggiato l’offerta romanista sull’ingaggio: 5 milioni a stagione.

Nelle ultime ore è circolata la voce secondo cui, tra giovedì e venerdì, dovrebbe esserci un incontro con Terzic, ex allenatore del Borussia Dortmund già contattato dal club dopo l’esonero di De Rossi e prima dell’ingaggio, infausto, di Juric. Va ricordato che Ranieri ha dichiarato che l’intesa con il nuovo tecnico sarebbe già stata raggiunta, ma che spetta a Dan Friedkin renderla ufficiale.