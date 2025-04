Il nome di Cesc Fabregas è tornato a circolare con insistenza negli ambienti della Serie A, accostato nelle ultime settimane alle panchine di Roma e Milan per la prossima stagione. Ma l’ex centrocampista di Arsenal, Barcellona e Chelsea ha scelto di mettere subito un freno alle indiscrezioni, chiarendo la sua posizione in conferenza stampa.

L’attuale allenatore del Como ha parlato a due giorni dalla sfida contro il Lecce, rispondendo con franchezza alle domande sul proprio futuro: “Non mi ha chiamato nessuno. Ripeto che sono focalizzato soltanto sul Como. Con Suwarso sono onesto, quello che abbiamo iniziato va avanti”, ha dichiarato Fabregas.

Il tecnico spagnolo ha poi lasciato aperto uno spiraglio, senza sbilanciarsi troppo: “Non dico che resto al 100% perché la stagione non è finita. Devo sedermi con il club e capiremo se la crescita sia stata in linea con le aspettative. Dobbiamo sapere tutti assieme dove vogliamo arrivare”. Un messaggio chiaro, tra realismo e ambizione, in attesa che il futuro prenda forma.