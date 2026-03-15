Fabregas: “È stata una bella partita, me la sono goduta. Una partita con due squadre molto intense”

Durante il post partita di Como e Roma, Fabregas ha lasciato delle dichiarazioni sul match.

LE PAROLE DI FABREGAS

Oggi colpisce quanto siete una squadra, anche con i cambi.

“E’ qualità e varietà, che sono importanti quando costruisci una squadra. Una partita può cambiare in 5 minuti come è successo oggi. Sono contento della mentalità della squadra, non era facile giocare dopo il rigore”.

Sulla tensione a fine partita con la panchina della Roma.

“Non lo so, forse è un abitudine ma io anche perdendo o se sono stato espulso sono sempre andato a dare la mano all’avversario. Anche se la squadra mi ha massacrato vado sempre a salutare. Io ero andato a salutare ma non so cosa sia successo quando lui (Gasperini) era andato nel tunnel”.

Nel Como si vede molto il coraggio della squadra di avvicinarsi con la palla.

“E’ stata una bella partita, me la sono goduta. Una partita con due squadre molto intense , soprattutto la nostra. Quando facciamo le scelte di chi portare a Como facciamo scelte in base alle caratteristiche del nostro gioco e del suo background e poi allenandolo diventa tutto più fluido. Così se il piano gara dovesse cambiare in 10 minuti anche se io non posso intervenire i ragazzi sanno cosa devono fare. Devono continuare a lavorare così per queste ultime partite”.