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Diego Carlos: “La cosa più importante è continuare a competere e fare il meglio possibile per la squadra” Fabregas: “È stata una bella partita, me la sono goduta. Una partita con due squadre molto intense” Gasperini: “Wesley? Non c’è niente, non entra neanche, si sposta addirittura. Non è la prima volta che il Como ha queste situazioni” Diao: “Lavoriamo tanto con lo staff tecnico” Da Cunha: “Cerchiamo sempre di fare male alle altre squadre in ogni modo” Serie A, Como-Roma 2-1: giallorossi in sesta posizione Wesley espulso contro il Como: salterà Roma-Lecce Kempf: “Penso che la Roma sia una grande squadra, con buoni giocatori” El Shaarawy: “Forse sono mancate le finalizzazioni. Oggi è una partita molto importante per la classifica” Massara: “Il rientro di El Shaarawy per noi è molto importante per il contributo che ha sempre dato”
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Fabregas: “È stata una bella partita, me la sono goduta. Una partita con due squadre molto intense”

Redazione
Pubblicato 33 minuti fa il 15/03/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Fabregas: “È stata una bella partita, me la sono goduta. Una partita con due squadre molto intense”

Durante il post partita di Como e Roma, Fabregas ha lasciato delle dichiarazioni sul match.

LE PAROLE DI FABREGAS

Oggi colpisce quanto siete una squadra, anche con i cambi.

“E’ qualità e varietà, che sono importanti quando costruisci una squadra. Una partita può cambiare in 5 minuti come è successo oggi. Sono contento della mentalità della squadra, non era facile giocare dopo il rigore”.

Sulla tensione a fine partita con la panchina della Roma.

“Non lo so, forse è un abitudine ma io anche perdendo o se sono stato espulso sono sempre andato a dare la mano all’avversario. Anche se la squadra mi ha massacrato vado sempre a salutare. Io ero andato a salutare ma non so cosa sia successo quando lui (Gasperini) era andato nel tunnel”.

Nel Como si vede molto il coraggio della squadra di avvicinarsi con la palla.

“E’ stata una bella partita, me la sono goduta. Una partita con due squadre molto intense , soprattutto la nostra. Quando facciamo le scelte di chi portare a Como facciamo scelte in base alle caratteristiche del nostro gioco e del suo background e poi allenandolo diventa tutto più fluido. Così se il piano gara dovesse cambiare in 10 minuti anche se io non posso intervenire i ragazzi sanno cosa devono fare. Devono continuare a lavorare così per queste ultime partite”.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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