Fabregas avverte: “La Roma ha alzato il livello più di tutti sul mercato”

A due giorni dalla sfida contro la Roma, l’allenatore del Como Cesc Fàbregas ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita.

Con Ia Roma la decideranno i portieri?

“Due grandi portieri, spero non sia una gara da portieri. Però è vero, sono due portieri che fanno la differenza. Ognuno alla sua maniera, tanto Mile Svilar quanto Jean Butez hanno salvato le loro squadre tantissime volte. Ma entrambi mi piacciono. Perrone? Sta meglio, ha fatto allenamento individuale e domani si allena con la squadra”.

Tre punti con Ia Roma valgono di più?

“Sono tre punti importanti ma non c’è una motivazione in più. Solo una gara importante con la Roma, alla seconda stagione in Serie A e con la consapevolezza giusta. Siamo pronti, organizzati per andare a vincere, sapendo che loro hanno fatto un mercato incredibile. La squadra che ha alzato più il livello con il mercato. Serve la gara perfetta”.

E una partita da dentro o fuori per il Como.

“Dipende cosa vuole dire decisiva come partita. Per me è una partita in più, dobbiamo fare una grandissima gara, come abbiamo vinto a Napoli o con la Juventus. Bisogna giocare sempre bene, si gioca contro grandi giocatori e un grande allenatore, ad un alto ritmo di gara. Dobbiamo giocare alla nostra maniera, però poi sarà il campo a parlare e valuteremo”.

Perrone ce la fara?

“Per ora 60% no, 40% sì. Però i giocatori con trattamento e vari strumenti possono anche migliorare. Magari domani si alza dal letto e sta benissimo, oggi si è allenato individualmente ed è andato bene. Ha preso una botta, ha dolore, si è gonfiato molto. Ma bisogna solamente portare via sangue. Lui si è spaventato, è stato fuori tre mesi l’anno scorso dopo un colpo preso col Verona. Ha avuto un versamento. Però non è una cosa grave”.

E Diao?

“L’ho detto in tv, si era fermato 30 minuti prima dell’allenamento, ha sentito una scossa nella zona in cui si era fatto male. Poi si è allenato da solo domenica quando siamo tornati. Ha fatto tutta la settimana di allenamento con noi, benissimo, e domani se tutto va bene sarà tra i convocati. Ma non è grave”.