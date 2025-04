Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Simplicio, ex centrocampista della Roma, ha raccontato un aneddoto particolare riguardante il suo passato a Trigoria: “Dopo la fine degli allenamenti, per rilassarsi si andava in sauna. Ho urinato in una bottiglietta d’acqua che poi ho dimenticato lì. La sauna è rimasta chiusa un mese per la puzza che c’era”. Un episodio che l’ex Palermo non aveva mai raccontato prima d’ora, con lo stesso che quindi si svela: “Tutti si chiedevano chi fosse stato. Fino ad oggi nessuno lo aveva mai saputo”, chiude ridendo.