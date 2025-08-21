La Gazzetta dello Sport (F. Balzani) – L’obiettivo numero uno resta Jadon Sancho. L’inglese non ha ancora dato una risposta positiva e aspetta di capire se possono aprirsi strade verso un club che gioca la Champions, mentre il Besiktas è pronto a offrire i quasi 9 milioni che percepisce in Premier. Massara aspetterà ancora qualche giorno, poi virerà su altro. Nel frattempo il ds proverà a portare Fabio Silva alla corte di Gasp. Fase di stallo per Ziolkowski: il Legia ha alzato la richiesta della percentuale di rivendita dal 10% al 30% e Massara si è irrigidito.