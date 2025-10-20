Nelle ultime ore è diventato virale un video che ha come protagonista Fabio Caressa, noto telecronista e giornalista di Sky Sport. L’ex direttore è stato ripreso in tribuna stampa mentre si lasciava andare a un gesto di evidente frustrazione in seguito al clamoroso errore sotto porta dell’attaccante ucraino Artem Dovbyk.

La scena, diventata subito oggetto di condivisione sui social, mostra Caressa agitarsi visibilmente, con il suo iconico cappello grigio che si muove in modo concitato. A confermare l’autenticità del filmato — smentendo le ipotesi di un contenuto generato con intelligenza artificiale — è un secondo spezzone girato da Pierluigi Pardo, collega e “rivale” di emittente su DAZN, che ha immortalato il momento in cui Caressa si lascia andare al gesto di stizza.