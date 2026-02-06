Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha parlato in conferenza stampa rilasciando dichiarazioni forti sulle recenti trattative di mercato riguardo alcuni giocatori della Lazio.

Il dirigente biancoceleste si è scagliato contro l’agente di Alessio Romagnoli, Enzo Raiola, intervenendo tra i vari temi trattati sul caso legato alla permanenza del difensore, il quale aveva già salutato i tifosi per trasferirsi all’Al-Sadd ma alla fine è rimasto nella Capitale.

Di seguito le parole di Fabiani:

“Ne ho sentite di tutti i colori e mi riserverò di agire per vie legali proprio per difendere la Lazio e l’onorabilità dei suoi tifosi. Ogni singolo tifoso deve avere la percezione che ci sono dei professionisti e degli impiegati che operano giorno e notte per il bene della Lazio. […] Io devo ringraziare pubblicamente Romagnoli, che in tutta questa vicenda è stato l’unico a usare il buon senso. Non credo che abbia rifiutato il trasferimento perché non sapeva, ma credo abbia detto di ‘no’ perché ha fatto delle considerazioni. Se ha rifiutato per principio questo gli fa ancora più onore, ma devono sapere questi signori che non si sono comportati bene. Questi signori, che risponderanno compreso Raiola, dovranno spiegare davanti a un magistrato se erano al corrente o meno delle condizioni che loro ci avevano imposto. Non credo che nella storia ci sia un dirigente che abbia denunziato mediatori e presunti tali che volevano recare un danno al mondo Lazio. Ricordate che il popolo è vulnerabile, oggi ti porta in cielo ma come si accorge che lo prendi per il culo ti lascia. Spero che questo messaggio arrivi ai mercanti, interni ed esterni. Fino a quando ci sarà Fabiani nessuno sfrutterà la Lazio”.