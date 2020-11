Fabian Ruiz: “Vittoria importante. Abbiamo lavorato molto questa settimana e ascoltato il mister”

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, è stato intervistato durante il post partita di Napoli-Roma 4-0. Queste le sue parole:

FABIAN A SKY SPORT

Questa è una vittoria che mette le cose a posto?

Penso di sì, è una vittoria importante, contro una squadra molto forte con giocatori bravi. Abbiamo fatto bene, avevamo giocato bene anche contro il Milan. Tutti questa settimana abbiamo lavorato molto, abbiamo ascoltato il mister e questa vittoria è importante.

Quanto hanno pesato le parole di Gattuso?

Sappiamo che ci sono tante partite in campionato, noi dobbiamo stare sempre sul pezzo, è vero che ogni tanto sbagliamo. Non so perché accade, ma ci dobbiamo correggere. Ora stiamo facendo bene, dobbiamo continuare così. Stiamo bene in classifica, giovedì c’è un’altra gara e ci dobbiamo preparare.

Quanto sono stati complicati questi giorni a Napoli?

Sì, soprattutto per i napoletani. Maradona ha fatto moltissimo per il calcio e in modo particolare per Napoli, ma alla fine la vita è questa, sappiamo che è molto dura.

Perché ti viene meglio giocare a destra, pur essendo tu mancino?

Non lo so, mi sono abituato così da piccolo, perché quando controllo mi trovo la palla sul sinistro e posso calciare.