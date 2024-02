Corriere della Sera (F. Rinaldi) – “Abudabi” e “Ciccio” rivole­vano indietro 10mila euro da Danilo Valeri e per questo moti­vo, con altre cinque persone tuttora ricercate, hanno orga­nizzato e portato a termine il sequestro-lampo del 20enne di San Basilio, tuttora incensurato anche se indagato per favoreg­giamento, con il padre Mauri­zio, detto “il sorcio”, già gam­bizzato e considerato un perso­naggio di spicco delle piazze di spaccio del rione.

È quanto emerge dall’ordinanza di custodia cautelare fir­mata dal gip Francesca Ciranna, che ha portato in carcere Aboudramane Diaby, 20 anni, ex calciatore delle giovanili della Roma e del Verona, già ai domiciliari dopo essere stato sor­preso a marzo 2023 con un ca­rico di droga in auto, e Isaac Osvaldo Gonzalez Jimenez, di 23, detto “Ciccio” appunto, dominicano, al quale viene contestato anche lo spaccio di cocaina dopo essere stato tro­vato in possesso di 20 grammi di droga e 10 mila euro in con­tanti.

Un amico del 20enne ha invece ri­ferito agli investigatori di aver cenato quella sera al Moku pro­prio con Valeri e di aver poi proseguito la serata nel locale dove c’era anche Chanel Totti (estranea alla vicenda), figlia dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti e della condut­trice tv Ilary Blasi.