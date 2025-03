L’Everton ha chiuso l’ultimo bilancio con una perdita di 53 milioni di sterline, segnando il settimo anno consecutivo in rosso. Complessivamente, le perdite hanno raggiunto, in questo periodo, quota 570 milioni di sterline. A dicembre il club di Liverpool è passato ai Friedkin, i quali si sono trovati in mano un club con grandi difficoltà economiche. A causa dei debiti accumulati, infatti, ai Toffees erano stati inflitti, durante la scorsa stagione, otto punti di penalizzazione. Una situazione non semplice che spera di avere una svolta con l’inaugurazione del nuovo stadio, previsto per quest’estate e quindi fruibile già dalla prossima stagione.