Vigilia di una giornata speciale per Roma ed Everton, che domani vivranno un doppio appuntamento calcistico nel segno della condivisione e della passione. Non solo un’amichevole pre-campionato, ma anche un momento di celebrazione per due club legati dalla stessa proprietà e dalla volontà di creare ricordi indelebili.
Come riportato dal Friedkin Group, il 9 agosto alle ore 16 i giallorossi affronteranno i Toffees nel nuovo Hill Dickinson Stadium di Liverpool, moderna casa dell’Everton. Al termine del match, spazio a una seconda partita che vedrà in campo le leggende delle due squadre, per un confronto dal sapore nostalgico e spettacolare.
Per l’occasione, il gruppo americano ha diffuso un video celebrativo accompagnato dal messaggio: “Una doppia sfida da ricordare. Un solo stadio. Due partite. Ricordi infiniti”. Un modo per sottolineare il valore simbolico di questo evento, che unisce passato e presente in un’unica cornice.