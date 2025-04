Il Corriere dello Sport (L. Scalia) – Evan N’Dicka, nonostante qualche difficoltà con Sarr nell’ultima partita, giocherà titolare contro l’Inter. Ranieri punta forte su di lui, che non ha saltato una partita in campionato, Coppa Italia ed Europa League (a parte una assenza per influenza). Un minutaggio enorme, al quale si aggiungono anche le partite con la Costa d’Avorio. Qualche sbavatura è comprensibile, ma Ranieri si affida a lui e a Mancini in difesa. In difesa, ballottaggio tra Celik e Hummels, con il turco favorito.

Ranieri prepara la sfida di San Siro con l’obiettivo di portare a casa i tre punti. Sta provando il 3-5-2 con un centrocampo folto e robusto, composto da Cristante, Paredes e Koné, per specchiarsi con l’Inter. Per per non essere in inferiorità numerica a centrocampo. Come a Parma, dove Gourna-Douath marcava Bemabé, stavolta toccherà limitare Calhanoglu, uno dei migliori centrocampisti del campionato. Qualcuno (forse Koné) si sacrificherà per fermare il numero 20 nerazzurro, motore della manovra insieme a Barella. Difficoltà altissima rispetto al Tardini. Sulle fasce, Angeliño a sinistra e Saelemaekers a destra.

Dubbio Shomurodov o Dovbyk come punta. Ranieri deciderà all’ultimo. L’uzbeko è in forma dopo Verona e Juventus, e ha segnato all’Inter con il Cagliari l’anno scorso. Dovbyk spinge per un posto e per il primo gol contro una big. L’ucraino sta meglio. Difficile vederli insieme dall’inizio: Soulé è intoccabile e va verso la decima da titolare di fila. L’argentino è il vice Dybala e non l’ha fatto rimpiangere, segnando gol pesanti come quello del derby.