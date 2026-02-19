CORRIERE DELLO SPORT (Giorgio Marota) – Quello di Evan Ferguson è un ormai un caso internazionale. Il centravanti che la Roma la scorsa estate ha preso in prestito dal Brighton, con un’opzione di riscatto che non verrà esercitata, continua a essere un oggetto del mistero a livello tecnico e clinico. Anche ieri l’attaccante ha infatti lavorato a parte per il fastidio alla caviglia. Tuttavia, da inizio stagione, Evan ha già riportato quattro diverse contusioni, l’ultima delle quale proprio nel momento in cui stava rientrando dalla sciatalgia generata dal colpo di Idzes in Roma–Sassuolo.

Ferguson ha già saltato 11 gare per infortunio in questa stagione, altre 22 le ha disputate, ma solamente in rare occasioni ha lasciato il segno. “Ho parlato con lui – ha detto ieri il ct dell’Irlanda, Hallgrimsson -. Evan stato soggetto a tanti infortuni e non è sbagliato dirlo. Speriamo che possa tornare in forma, giocare e segnare per la Roma, così da essere pronto per marzo. Gasperini deve avere buone ragioni per criticarlo, magari vuole farlo arrabbiare per motivarlo”. Sul tema, di strettissima attualità in Irlanda, è intervenuto anche l’ex calciatore Andy Townsend: “Consiglio a Ferguson di andare al Celtic e seguire le orme di Larsson, li può fare 30 gol e dimostrare il suo talento. Li lo adoreranno”.