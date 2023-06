L’Europeo Under 21 dell‘Italia non è partito con il piede giusto. Infatti, nella prima giornata del girone gli azzurrini sono usciti sconfitti con la Francia. Partita non senza polemiche, che ha obbligato la Uefa a inserire il VAR dai quarti di finale. Oggi la nazionale di Nicolato ha la possibilità di riscattarsi contro la Svizzera, in una partita da dentro o fuori. Il CT italiano ha portato delle modifiche alla formazione, tra cui Bove, che partirà titolare. Ecco le formazioni:

Svizzera U21 (4-1-4-1): Saipi; Blum, Stergiou, Burch, Omeragic; Sohm; Kastriot Imeri, Rieder, Ardon Jashari, Ndoye; Amdouni.

Italia U21 (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Tonali, Rovella, Bove, Parisi; Pellegri, Gnonto.