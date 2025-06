Europeo Under 21, Germania-Italia: Baldanzi e Pisilli partono dalla panchina – FOTO

L’avventura dell’Italia all’Europeo Under 21 in corso in Slovacchia entra nel vivo. Questa sera, alle ore 21:00, gli azzurrini scendono in campo alla DAC Arena per affrontare la Germania nei quarti di finale, in una sfida che promette spettacolo e intensità.

Carmine Nunziata, commissario tecnico della Nazionale, ha dovuto fare i conti con alcune scelte obbligate. Tommaso Baldanzi, ancora alle prese con i postumi di un problema fisico accusato durante la gara contro la Slovacchia, non figura nell’undici titolare. Al suo posto, spazio ad altre soluzioni tattiche, mentre il talento dell’Empoli resterà inizialmente in panchina.

Fuori dai titolari anche Niccolò Pisilli, altro giovane promettente della Roma, che osserverà l’inizio della sfida dalla panchina, pronto a subentrare se necessario.

L’Italia si gioca l’accesso alle semifinali contro un avversario ostico: tutti gli occhi sono puntati sui cambi di gioco e sulle mosse del ct Nunziata.