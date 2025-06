Prende il via l’avventura dell’Italia Under 21 nel Campionato Europeo: domani sera, allo stadio “Anton Malatinsky” di Trnava (ore 21, diretta su Rai 2), gli Azzurrini sfideranno la Romania nella prima giornata del Gruppo A. Il girone comprende anche la Slovacchia, padrona di casa, e la Spagna, impegnate alle 18 a Bratislava nell’altro match di giornata.

Tra i più attesi c’è Tommaso Baldanzi, reduce da una buona seconda parte di stagione con la Roma e autore di quattro reti nelle qualificazioni, tre delle quali decisive contro la Norvegia a Stavanger. Il fantasista non vuole sentirsi il leader solitario, ma carica l’ambiente:

Ora sogna un Europeo da protagonista

“Se mi sento la stella di questa squadra? No, siamo tutti giocatori importanti, ci sono tanti ragazzi con molte presenze in Serie A. Ci siamo preparati, aspettiamo questo momento e sappiamo quanto sia importante partire bene”.

La stanchezza non deve essere un alibi.

“La fatica ora passa in secondo piano perché tutti volevamo essere qui e tutti hanno dato il massimo per essere nella lista dei convocati. Questo è un gruppo forte, non mancheranno sicuramente l’attaccamento alla maglia e la coesione. Sentiamo la responsabilità di fare un grande Europeo e vogliamo arrivare il più lontano possibile per onorare la Nazionale”.