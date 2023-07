Iniziano gli Europei Under 19 a Malta. L’Italia esordisce questa sera alle 21 contro i padroni di casa. Della Roma hanno preso parte alla competizione Niccolò Pisilli e Giacomo Faticanti, con quest’ultimo che aveva disputato anche il Mondiale Under 20 ma oggi non giocherà per squalifica. Pisilli invece partirà dalla panchina.