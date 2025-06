L’Italia Under 21 incomincia con una vittoria l’Europeo di categoria contro la Romania. I ragazzi di Nunziata sono riusciti ad imporsi non senza sofferenza, ma meritando. Uno dei protagonisti della serata è stato Baldanzi, autore del gol decisivo e di un’ottima prestazione. Per Pisilli solo sgoccioli di partita, entrato all’ottantaseiesimo al posto proprio del. numero trentacinque giallorosso.