Il cammino verso l’Europeo Under 21 entra nel vivo. Il commissario tecnico dell’Italia, Carmine Nunziata, ha ufficializzato l’elenco dei 28 calciatori convocati per il primo raduno di preparazione, che si terrà a Cesenatico da martedì 27 a sabato 31 maggio. Si tratta di una fase preliminare in vista della definizione della lista dei 23 che parteciperanno al torneo continentale, in programma dall’11 al 28 giugno.

Tra i volti scelti dal CT spiccano anche due talenti della Roma: Tommaso Baldanzi e Niccolò Pisilli, entrambi protagonisti di una stagione in crescita in giallorosso. La loro convocazione rappresenta un ulteriore riconoscimento al lavoro del settore giovanile romanista, da sempre fucina di qualità per le Nazionali giovanili.

Il gruppo selezionato da Nunziata mescola talento, esperienza e prospettiva, con giocatori che hanno già maturato minuti importanti nei rispettivi club, tra Serie A, Serie B e campionati esteri. Tra i convocati anche profili che hanno già assaggiato il calcio internazionale, come Cher Ndour (Fiorentina) e Michael Kayode (Brentford), oltre a volti noti del panorama italiano come Giovanni Fabbian, Matteo Ruggeri e Cristian Volpato.

Ecco la lista completa dei convocati:

Portieri:

Sebastiano Desplanches (Palermo)

Jacopo Sassi (Crotone)

Gioele Zacchi (Latina)

Difensori:

Diego Coppola (Hellas Verona)

Daniele Ghilardi (Hellas Verona)

Gabriele Guarino (Carrarese)

Michael Kayode (Brentford)

Giovanni Leoni (Parma)

Marco Palestra (Atalanta)

Lorenzo Pirola (Olympiacos)

Matteo Ruggeri (Atalanta)

Riccardo Turicchia (Juventus)

Mattia Zanotti (Lugano)

Centrocampisti e trequartisti:

Tommaso Baldanzi (Roma)

Alessandro Bianco (Monza)

Issa Doumbia (Venezia)

Giovanni Fabbian (Bologna)

Jacopo Fazzini (Empoli)

Cher Ndour (Fiorentina)

Simone Pafundi (Udinese)

Niccolò Pisilli (Roma)

Matteo Prati (Cagliari)

Cristian Volpato (Sassuolo)

Attaccanti:

Giuseppe Ambrosino (Frosinone)

Francesco Pio Esposito (Spezia)

Sebastiano Esposito (Empoli)

Wilfried Gnonto (Leeds United)

Luca Koleosho (Burnley)

Dopo il raduno di Cesenatico, seguirà un secondo ritiro dal 2 giugno presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, dove lo staff tecnico proseguirà il lavoro di affinamento tattico e valutazione atletica. La lista definitiva dei 23 convocati che voleranno all’Europeo sarà consegnata alla UEFA entro la mezzanotte del 4 giugno.