Europeo a rischio per Pellegrini: problema al flessore in allenamento

L’Italia di Roberto Mancini fa nuovamente i conti con gli infortuni. Secondo quanto riporta Sky Sport Lorenzo Pellegrini avrebbe riportato un problema al flessore della coscia sinistra nel corso dell’allenamento di ieri degli Azzurri, in vista del debutto ufficiale contro la Turchia domani sera all’Olimpico. Il calciatore oggi si sottoporrà agli esami strumentali a Roma, ma la sua partecipazione all’Europeo è fortemente a rischio. La FIGC ha già fatto richiesta alla UEFA in via cautelativa per poterlo sostituire con Gaetano Castrovilli, come si legge in una nota sul sito:

“La Figc ha richiesto alla Uefa la possibilità di sostituire il calciatore Lorenzo Pellegrini che, nel corso dell’allenamento di ieri, ha accusato un infortunio. Sottoposto ad accertamenti diagnostici questa mattina, il calciatore resterà comunque nel gruppo della Nazionale che questa mattina si trasferirà a Roma. In via cautelativa e in attesa di riscontro da Uefa, si aggregherà al gruppo a Roma il centrocampista Gaetano Castrovilli.”