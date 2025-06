L’Olanda Under 21 continua la sua corsa agli Europei di categoria, conquistando l’accesso ai quarti di finale grazie alla vittoria per 2-0 contro l’Ucraina. Decisive le reti di Valente e Van Bergen, che hanno regalato agli Oranje una qualificazione meritata.

Tra i protagonisti in campo anche il numero 2 della Roma, Rensch, dal primo minuto e rimasto sul terreno di gioco fino al triplice fischio. Nulla da fare, invece, per Salah-Eddine: il difensore giallorosso è rimasto in panchina per tutta la durata del match.