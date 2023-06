Questa sera alle 20.45 andranno in scena gli ottavi dell’Europeo Under 21. L’Italia di mister Nicolato incontrerà la Norvegia, dove cercherà di staccare un pass per i quarti di finale. Dopo la sconfitta all’esordio contro la Francia con un arbitraggio dubbio e la vittoria contro la Svizzera per 2-3, gli azzurri tenteranno di centrale la seconda vittoria di fila contro i norvegesi. Sono da poco state rese note le formazioni ufficiali: 3-5-2, coppia d’attacco Gnonto e Pellegri, e il romanista Bove partirà dalla panchina dopo la titolarità contro la Svizzera.