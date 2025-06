Nell’ultima sfida del girone A degli Europei Under 21, andata in scena questa sera alle 21, l’Italia ha chiuso con un pareggio per 1-1 contro la Spagna, conquistando un punto prezioso in una gara che metteva in palio il primato nel gruppo.

A sbloccare il match è stata la formazione iberica con Caraballo al 53’, ma sei minuti più tardi è arrivata la pronta risposta degli Azzurrini. A firmarla è stato Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma, che ha lasciato il segno con un preciso diagonale all’angolino, sfruttando al meglio la sua occasione da titolare.

Un gol importante e ben costruito, che non è passato inosservato nemmeno alla sua società di appartenenza. La Roma, infatti, ha celebrato la prodezza del proprio giovane talento commentando con entusiasmo il video della rete condiviso sui social dalla UEFA. Un riconoscimento che suggella una serata da ricordare per Pisilli, sempre più protagonista anche in maglia azzurra.

https://www.instagram.com/reel/DLA_gp4KMLV/?igsh=MXUwYTlxdHFxbXV3ZA==

Il centrocampista della Roma ha parlato ai microfoni della Rai, dopo l’1-1 nel match contro la Spagna valido per la fase a gironi degli Europei di categoria.

Ecco le sue parole:

Ci hai provato a portare l’Italia da prima nel girone: un gol importantissimo il tuo.

“Un gol importante, anche se speravo che riuscissimo a vincere e a finire primi. Questo non è accaduto, ma siamo passati e questo è l’importante”.

Cosa dice questa partita del gruppo?

“Si gioca sempre tutti insieme. Oggi ha giocato chi aveva trovato meno spazio, abbiamo fatto vedere che ci siamo tutti e 23 quando c’è bisogno”.

In futuro farai il giornalista?

“Adesso sono concentrato a giocare, un domani vediamo”.

Un titolo per questa gara?

“Ancora devo fare esperienza, lo lascia a te il titolo”.