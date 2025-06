Dopo l’esordio vincente contro la Romania firmato da un gol di Tommaso Baldanzi, l’Italia Under 21 torna in campo per il secondo appuntamento degli Europei di categoria. A Trnava, nello stadio ‘Anton Malatinsky’, gli Azzurrini affrontano la Slovacchia con l’obiettivo di proseguire con il piede giusto il cammino nel torneo.

Il commissario tecnico Carmine Nunziata conferma Baldanzi dal primo minuto, premiando la sua ottima prova nella gara inaugurale. In panchina inizialmente Niccolò Pisilli, l’altro talento giallorosso convocato per la competizione.

L’Italia parte forte e dopo appena sette minuti trova il vantaggio con Casadei, che finalizza un’azione corale con precisione. Tutto sembra filare per il meglio, finché nella ripresa arriva la tegola: Baldanzi resta a terra dopo un duro intervento, visibilmente dolorante al ginocchio destro. Lo staff medico interviene subito, ma la situazione non lascia margini: al minuto 64, l’attaccante dell’Empoli è costretto ad abbandonare il campo. Le telecamere lo inquadrano in panchina con il ghiaccio sul ginocchio, segno che il problema potrebbe non essere di poco conto.

Al suo posto entra Pisilli, pronto a dare il suo contributo in un match che si complica sul piano fisico ma che l’Italia vuole portare a casa a ogni costo.

