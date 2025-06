Dopo l’esordio vincente contro la Romania, deciso da un gol di Tommaso Baldanzi, l’Italia Under 21 è pronta a tornare in campo per la seconda sfida degli Europei di categoria. Questa sera, alle ore 21:00, gli Azzurrini affronteranno la Slovacchia nello stadio ‘Anton Malatinsky’ di Trnava, con l’obiettivo di dare continuità al buon inizio e avvicinarsi alla qualificazione.

Il commissario tecnico Carmine Nunziata conferma Baldanzi tra i titolari, premiandone la prestazione brillante della prima gara. L’altro talento giallorosso, Niccolò Pisilli, dovrà invece attendere il suo momento in panchina, pronto a subentrare se necessario nel corso del match.

Tutti gli occhi saranno puntati sulla giovane Italia, chiamata a dimostrare maturità e solidità in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per il prosieguo del torneo.