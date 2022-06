L’Italia Under 19 scenderà in campo alle 17.40 per affrontare alla Dac Arena di Dunajskà Streda la Francia. Per gli azzurrini di Nunziata si tratta dell’ultima partita della fase a gironi del torneo. Tra i titolari ci sarà il romanista Volpato mentre Giacomo Faticanti, altro giocatore della Roma, partirà dalla panchina.