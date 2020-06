L’Europa League si gioca in Germania, Lisbona ospiterà la finale di Champions

Corriere della Sera – La Champions League in Portogallo, l’Europa League in Germania. Il comitato esecutivo dell’Uefa ha preso la decisione e la ufficializzerà domani. La strada per le coppe sembra ormai segnata, entrambe le competizioni si concluderanno con le Final Eight. Le otto qualificate ai quarti di Champions si troveranno tutte a Lisbona dove giocheranno le restanti gare tra il 10 e il 23 agosto. Le gare non giocate di Europa League, tra cui Roma-Siviglia, si giocheranno a match secco senza ritorno. Le otto qualificate ai quarti poi disputeranno una Final Eight in Germania. La Supercoppa Europea si terrà il 24 settembre a Budapest. Il club giallorosso chiederà all’Uefa di riaprire le liste per inserire Zappacosta e Zaniolo, esclusi a gennaio.