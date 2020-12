Europa test per Smalling

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Passaggio ai sedicesimi ipotecato con due torni d’anticipo, primo posto conquistato la scorsa settimana contro lo Young Boys, quindi una maggiore tranquillità giovedì contro il Cska Sofia per l’ultimo turno del girone. In Bulgaria allora ci sarà spazio per quei giocatori che hanno bisogno di minuti nelle gambe per ritrovare il ritmo partita. Molto probabilmente la Roma riavrà a disposizione Chris Smalling già per la gara di coppa. Il difensore sabato scorso ha ripreso ad allenarsi con il gruppo. L’ex Manchester United a meno di nuove ricadute si allenerà con la squadra anche questa mattina e potrà strappare una convocazione per la trasferta di Europa League: se non dovesse sentire di nuovo dolore giocherà una parte di gara per poi sperare in una maglia da titolare nella partita di domenica prossima contro il Bologna.