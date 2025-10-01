L’attesa è finita: domani sera alle 18:45 la Roma scenderà in campo contro il Lille per la seconda giornata di Europa League. Alla vigilia del match, Gian Piero Gasperini si è presentato in conferenza stampa alle 13.45, con l’entusiasmo di chi vuole dare continuità a un avvio di stagione incoraggiante. Dopo il successo in Serie A contro l’Hellas Verona, il tecnico giallorosso punta a sfruttare questa occasione per consolidare il momento positivo della squadra.

LE PAROLE DI GASPERINI:

Quale è la difficoltà della squadra francese?

“Una squadra dinamica e organizzata, sarà una partita di grande attenzione e stare preparati”.

Si parla di Dovbyk che si è sbloccato, gli stessi segnali li ha da Ferguson?

“Ferguson è giovane che ha fatto bene due anni fa e poi ha avuto un po’ di infortuni e ha giocato sicuramente poco, il tentativo è sicuramente farlo tornare ad alti livelli. Si sta allenando bene sia lui che Dovbyk ma l’importante è avere bene sul piano fisico”.

Lei qualche settimana ci ha detto che tocca uscire dalla fase di comfort. Come sta andando?

“Per confort intendo abitudini che ho acquisito negli anni, per vicissitudini bisogna adattarsi, non è inusuale per me finire partite con due centrocampisti e quindi devi pensare a questo”.

La squadra aveva accusato fatiche dopo Verona, questo la spinge a fare un turnover?

“La fatica va oltre a quella fisica, il derby toglie tante energie come quella di Europa League. Non ho mai pensato fosse un problema fisico, il problema è sempre riuscire ad entrare in partita e stare sempre attenti a seconda dell’avversario che hai davanti, questo deve diventare la normalità”.

Lei ha detto che bisogna allargare la rosa, come procede l’inserimento di Ghilardi e Ziolkowski?

“Dietro stiamo facendo bene, in questo momento Hermoso, Ndicka, Mancini e Celik hanno giocato di più. Ha esordito Ziolkowski ma arriverà tempo per Ghilardi sicuramente”.

Come procede l’inserimento di Wesley?

“Parliamo di un ragazzo di 22 anni che ha fatto 30 partite consecutive con Flamengo, doveva stare a fine stagione lì e invece ha dovuto riniziare con noi, ha grande motore. Ha avuto qualche problema di viaggio e fisici ma è un ragazzo che deve e può crescere per diventare un giocatore importante”.

Soulé l’abbiamo visto un po’ affaticato, pensa che lo vedremo domani?

“Non ritengo mai ci siano problemi fisici, il problema è giocare tanto e rischiare infortuni. Giochiamo anche a temperature diverse, ma sono tutti ragazzi che possono recuperare in poco tempo. Sicuramente abbiamo meno scelta davanti che costringe alcuni giocatori a giocare di più”.

Ce la possibilità di vedere un centrocampista in più domani?

“È una delle opzioni, oggi prepareremo la partita. Devo tenermi sempre in opzione in più in campo o in panchina per prepararci al meglio contro avversari con cui non ci siamo affrontati tante volte”.

Koné ha detto che nessuno vive le partite come lei, quindi come vive le partite Gasperini? E’ contento che Koné sia rimasto?

“Koné è un giocatore molto forte, sta giocando bene anche in nazionale. Come vivo io le partite? Molto forte, perché credo che ogni partita sia una storia a parte, con risultati che abbiamo sudato fino all’ultimo”.

Come vede Giroud? C’è un piano tattico per aggirarlo?

“È un giocatore che si muove bene, lui 3 anni fa ha fatto molto bene con il Milan e ancora oggi c’è una serie di giocatori per età non erano competitivi ma forse con qualità e allenamento li rendono ancora competitivi e forti”.

Lei ha imposto un nuovo stile di gioco, a che punto sono le assimilazioni dei suoi principi?

“Ho avuto la fortuna di avere giocatori voluti sul piano calcistico, si dovrà lavorare sugli arrangiamenti e piccolezze. Lavoreremo sui posizionamenti ma principalmente i dettagli e gli atteggiamenti che servono per affrontare con mentalità queste gare”.

Per voi più importante la coppa o il campionato?

“Direi che importante tutto, non si può scartare nulla, anche la coppa Italia uguale. Sono competizione che dobbiamo affrontare per partivate più infondo possibile”.