Europa League, vigilia di Bologna-Roma: Svilar in conferenza stampa con Gasperini

La Roma si avvicina alla sfida europea contro il Bologna con l’appuntamento tradizionale della vigilia: la conferenza stampa di presentazione del match. I giallorossi sono attesi dalla gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League, un confronto importante per indirizzare il doppio confronto.
A parlare davanti ai media saranno il tecnico Gian Piero Gasperini e il portiere Mile Svilar, che affiancherà l’allenatore nella conferenza stampa della vigilia. Un segnale della fiducia crescente nei confronti dell’estremo difensore, sempre più punto di riferimento tra i pali della Roma.
L’appuntamento con i giornalisti è fissato per le ore 19:15, quando allenatore e giocatore presenteranno i temi della sfida contro il Bologna, valida per l’andata degli ottavi di Europa League.