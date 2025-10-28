Europa League: tifosi trattenuti a Nizza, verso la liberazione gli ultimi sei tifosi

Dopo settimane di tensione e polemiche, sembra finalmente avviarsi alla conclusione la vicenda che ha coinvolto i tifosi della Roma arrestati e trattenuti a Nizza. Un caso che ha acceso gli animi del popolo giallorosso, spingendo i sostenitori romanisti a protestare in ogni stadio: striscioni esposti al contrario e cori che partono solo dal 15° minuto, per manifestare solidarietà ai compagni fermati in Francia.

Come comunicato dall’avvocato Lorenzo Contucci, gli ultimi sei dei tredici tifosi coinvolti nella vicenda sono in corso di liberazione su cauzione, in attesa del processo fissato per il 26 novembre.

Una battaglia legale e simbolica che ha unito la tifoseria romanista, in attesa che arrivi la parola definitiva sulla sorte dei supporter ancora sotto indagine.