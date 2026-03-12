CORRIERE DELLO SPORT (Giorgio Marota) – Sono 565 i milioni che l’Uefa ha messo in palio in questa edizione del torneo. Il 27,5% del tesoretto è destinato alle quote di partenza – 4,3 milioni a ciascun club – il 37,5% destinato alle prestazioni e il 35% viene spartito sulla base del nuovo criterio che sostituisce il vecchio ranking decennale e il market pool.

Solo con i risultati del campo, nella fase campionato la Roma ha guadagnato 2,4 milioni per i bonus dei risultati (5 vittorie, 1 pari e 2 ko), più altri 2,8 per l’ottava posizione. La qualificazione agli ottavi è poi valsa 1 milione e 700 mila euro.

Chi accede ai quarti potrà incassarne altri 2,5, le semifinaline valgono 4,2 milioni, la finale 7 e la vittoria del trofeo gli ultimi 6. Grazie alla fetta dei ricavi su cui può contare, la società di Friedkin salirebbe a 25 milioni eliminando nel doppio confronto quella di Saputo.