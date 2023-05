Secondo quanto riportato da Tvblog.it, è stato raggiunto l’accordo tra Sky e Rai per la trasmissione delle semifinali di Europa League. Come prevedono le norme AGCOM, in caso di squadre Italiane presenti in semifinale di competizione europee, le partite necessitano di essere trasmesse in chiaro. La Rai trasmetterà Juventus-Siviglia all’andata e Bayer Leverkusen-Roma al ritorno, con le altre due partite disponibili su TV8 , canale in chiaro di Sky.