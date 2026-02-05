Con l’avvicinarsi della fase decisiva dell’Europa League, arrivano scelte importanti anche sul fronte burocratico, spesso meno appariscente ma fondamentale per il cammino europeo. La Roma ha infatti definito l’elenco dei giocatori utilizzabili nelle prossime gare della competizione.
Secondo quanto comunicato ufficialmente dal club giallorosso, è stata depositata in serata la lista Uefa per la nuova fase del torneo. Nella lista presentata dall’allenatore Gian Piero Gasperini figurano Robinio Vaz, Malen e Zaragoza, regolarmente inseriti tra i giocatori disponibili.
Restano invece fuori Dovbyk e Angelino, esclusi dall’elenco consegnato alla Uefa. Da segnalare infine la presenza di Pisilli nella lista B, che consentirà al giovane centrocampista di essere impiegato senza occupare uno slot della lista principale. Ecco la lista comunicata:
- CELIK Mehmet Zeki
- CRISTANTE Bryan
- DYBALA Paulo Exequiel
- EL AYNAOUI Neil Yoni
- EL SHAARAWY Stephan
- FERGUSON Evan
- GHILARDI Daniele
- GOLLINI Pierluigi
- HERMOSO CANSECO Mario
- KONE Emmanuel
- MALEN Donyell
- MANCINI Gianluca
- NDICKA Obite Evan
- PELLEGRINI Lorenzo
- RENSCH Devyne Fabian
- SOULÉ Matias
- SVILAR Mile
- TSIMIKAS Kostantinos
- VAZ Robinio
- VINICIUS FRANCA LIMA Wesley
- ZARAGOZA Bryan
- ZIOLKOWSKI Jan
*Niccolò Pisilli è inserito nella Lista B