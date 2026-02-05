Con l’avvicinarsi della fase decisiva dell’Europa League, arrivano scelte importanti anche sul fronte burocratico, spesso meno appariscente ma fondamentale per il cammino europeo. La Roma ha infatti definito l’elenco dei giocatori utilizzabili nelle prossime gare della competizione.

Secondo quanto comunicato ufficialmente dal club giallorosso, è stata depositata in serata la lista Uefa per la nuova fase del torneo. Nella lista presentata dall’allenatore Gian Piero Gasperini figurano Robinio Vaz, Malen e Zaragoza, regolarmente inseriti tra i giocatori disponibili.

Restano invece fuori Dovbyk e Angelino, esclusi dall’elenco consegnato alla Uefa. Da segnalare infine la presenza di Pisilli nella lista B, che consentirà al giovane centrocampista di essere impiegato senza occupare uno slot della lista principale. Ecco la lista comunicata:

  1. CELIK Mehmet Zeki
  2. CRISTANTE Bryan
  3. DYBALA Paulo Exequiel
  4. EL AYNAOUI Neil Yoni
  5. EL SHAARAWY Stephan
  6. FERGUSON Evan
  7. GHILARDI Daniele
  8. GOLLINI Pierluigi
  9. HERMOSO CANSECO Mario
  10. KONE Emmanuel
  11. MALEN Donyell
  12. MANCINI Gianluca
  13. NDICKA Obite Evan
  14. PELLEGRINI Lorenzo
  15. RENSCH Devyne Fabian
  16. SOULÉ  Matias
  17. SVILAR Mile
  18. TSIMIKAS Kostantinos
  19. VAZ Robinio
  20. VINICIUS FRANCA LIMA Wesley
  21. ZARAGOZA Bryan
  22. ZIOLKOWSKI Jan

 *Niccolò Pisilli è inserito nella Lista B 

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE